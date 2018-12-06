Британским спецслужбам приказано начать слежку за российскими дипломатами

Москва, 6 декабря. Британских военных и сотрудников разведки Ми-5 привели в повышенную готовность в связи с «мобилизацией российской разведывательной сети», утверждает издание Daily Mirror.

По информации таблоида, который ссылается на данные некой секретной записки, сотрудникам спецслужб даны рекомендации отслеживать российские дипломатические машины, в частности, их проинструктировали, что и как фиксировать в процессе наблюдения. Уточняется, что агентам необходимо знать количество человек, которые передвигаются в машине, зафиксировать ее номер и сохранять под контролем маршрут ее движения, пишет «Царьград».

Ранее, напомним, издание Daily Mirror писало, что высылка 23 российских дипломатов «нанесла сокрушительный удар по разведывательным возможностям России».

Как отметил в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, опубликованные Daily Mirror данные могут свидетельствовать о том, что Лондон выслал не тех дипломатов. Зачем в противном случае Ми-5 сейчас поручено пристально следить за передвижением сотрудников российской дипломатической миссии, задается вопросом Михайлов.

«Если они и правда нанесли сокрушительный удар по нашей разведывательной сети, как они об этом заявляют, то может они и не тех вовсе выслали, раз по их словам российские шпионы всё ещё представляют такую большую угрозу», — отметил Михайлов.

По его мнению, «охота на ведьм», которую затеяли британские спецслужбы, — это попытка выслужиться перед своим политическим руководством.

«Мы имеем дело с людьми, склонными к фантазиям для того, чтобы постоянно отчитываться перед своим руководством, идти в фарватере его убеждений. Вообще мне кажется, что сегодня мы живем в страшной сказке, которую придумывает Форин-офис и британский истеблишмент», — уверен генерал.

Напомним, отношения Москвы и Лондона осложнились на фоне обвинений британской стороны в том, что Россия якобы причастна к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания обвинила в покушении двух граждан РФ, которые, как оказалось, в день покушения на Скрипаля приезжали в Солсбери с туристическими целями. Лондон, несмотря на неоднократные призывы Москвы, не предоставил российской стороне никаких материалов расследования, ограничившись огульными обвинениями.