Дамаск, 8 декабря. По указу сирийского правительства технические мастерские различных секторов начали работу по очистке канализационных систем и систем потоков воды возле мостов, которые были разрушены во время оккупации террористический организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В течение пяти лет пока в Дейр-эз-Зоре были боевики запрещенного в РФ «Исламского государства»1 в регионе накопилось много дождевой воды. Террористы выгнали всех фермеров из региона, в связи с этим все сельскохозяйственные процессы были надолго прекращены.

В данный момент техническим мастерским удалось завершить работу по восстановлению систем в районах аль-Тариф, аль-Бветия, аль-Шметия и Маадан. Кроме того, им удалось завершить работу в ряде деревень, расположенных в западном пригороде Дейр-эз-Зора. Технический персонал был мобилизован для этой работы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Эти работы проходят на фоне возвращения тысяч людей на родную землю, в собственные дома. Сирийские власти изо всех сил пытаются снизить риск наводнений в сельскохозяйственных угодьях, чтобы фермеры смогли вернуться к производству и продаже хлопка и пшеницы.

«Причина подготовки насыпей — создание подушки безопасности на уровне плотины для регулирования русла. Нам необходимо подготовить искусственное русло, дожди тут обильные. Сверху образовался промыв плотины, сельскохозяйственные земли были разрушены. Сейчас власти организовали работу бульдозеров и тракторов для закрытия этого промыва, чтобы они перенесли землю, которую размыла вода», — рассказал один из местных рабочих в интервью корреспонденту ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.