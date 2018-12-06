В ЦБ РФ придумали новый способ защиты банковских карт от санкций

Москва, 6 декабря. В Центробанке РФ рекомендовали банкам, который являются косвенными участниками платежных систем, заключить с договор с прямыми участниками. Соответствующее письмо регулятор отправил банкам и операторам платежных систем.

Как сообщает News.ru, в «запасные» договоры рекомендовано включить положения о смене прямого банка. Также в ЦБ рекомендовали прописать в договоре проведение процедуры тестового обмена платежной информацией.

На данный момент в России шесть крупнейших платежных систем — Visa, MasterCard, НСПК, Газпром, UnionPay и JCB. Рекомендация ЦБ РФ позволит обезопасить банки в случае блокировки в России одной из платежных систем из-за санкций.

Однако топ-менеджеры крупнейших банков предполагают, что рекомендации могут быть также связаны с тем, что регулятор готовится отозвать лицензию у одного из банков.