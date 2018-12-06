Facebook потерял 9,5 миллиарда долларов из-за утечки секретной переписки

Вашингтон, 6 декабря. Акции компании Facebook резко упали в цене на фоне скандала с утечкой секретной переписки руководства социальной сети.

По данным издания Daily Mail, стоимость акций американской компании снизилась на 2,5%. В результате сам Facebook потерял 9,5 миллиарда долларов, его стоимость достигла отметки в 379 миллиардов.

По оценкам специалистов, причиной такого падения стоимости акций является утечка секретной переписки руководства социальной сети, которую недавно опубликовал британский парламент. Архив, обнародованный в Сети, содержит сотни страниц писем, большая часть из которых была отправлена в период с 2012 по 2015 год. По документам пользователи со всего мира могут узнать, как принимались важные решения руководством Facebook, а также утверждалась стратегия поведения компании на международном рынке.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что опубликованный документ содержит вырванные из контекста фразы.

Напомним, накануне в работе американской социальной сети Facebook произошел очередной масштабный сбой. В половине случае пользователи не могли зайти в свой аккаунт, в другой половине — не могли в принципе открыть страницу Facebook.