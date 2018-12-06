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Ученые назвали способ ускорить обмен веществ

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Ученые назвали способ ускорить обмен веществ

Москва, 6 декабря. Ученые из медицинского центра Техасского университета США доказали, что даже минимальная физическая нагрузка ускоряет процесс обмена веществ. Об этом сообщает Medical Express.

Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого животные три раза бегали в колесе. Ученым удалось установить, что упражнения повлияли на активность клеток нервной системы мышей. Физические нагрузки ускоряют нейроны, действие которых связано со снижением аппетита и тратой энергии, а также замедляют нейроны, которые тормозят метаболизм.

Эффект от упражнений минимальной интенсивности сохраняется в течение двух дней. Продлить эффект можно благодаря дополнительным занятиям.

Полученные учеными результаты могут быть применены для создания терапии и лекарств, которые управляют обменном веществ, в том числе, препаратов для диабетиков.

Автор: Софья Куликова
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