Сирия — место разгрома ИГИЛ: как Россия вела САА к победе над террористами

Ровно год назад, 6 декабря 2017-го года, российская группировка войск в Сирии выполнила поставленную перед ней задачу и разгромила некогда самую могущественную террористическую организацию в мире — «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ). Главные вехи на пути к этой цели — вспомнило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Самая темная ночь — перед рассветом

Еще в сентябре 2015-го года многие предрекали чуть ли не гибель Сирийской Арабской Республики как государства. ИГИЛ уверенно продвигалось с востока на запад и угрожало вот-вот захватить Дамаск. Падение сирийской столицы означало бы победу террористов и торжество тех варварских и преступных идей, которые они пропагандировали. На тот момент «Исламское государство» уже контролировало порядка 70 процентов всей территории Сирии, включая приносившие террористам прибыль нефтегазовые поля в центральных и восточных районах.

Одновременно с этим, потерявшая существенную часть личного состава, вооружения и бронетехники в боях Сирийская Арабская Армия практически полностью утратила свою боеспособность и вынуждена была только отступать.

В этой, по мнению многих в то время, безвыходной ситуации, на помощь пришла Россия. 30 сентября 2015-го года началась операция российской группировки войск в Сирии. С этого момента определяющую роль в борьбе с «Исламским государством» в Сирии стали играть ВКС РФ.

Первая знаковая победа

Первой знаковой победой сирийских правительственных войск, одержанной при поддержке Воздушно-космических сил России, стало освобождение от ИГИЛ античного города Пальмиры в марте 2016-го года. Однако террористы, которые все еще чувствовали свою силу в Сирии, не смирились с поражением и предприняли попытку вернуть утраченные территории. Воюя без правил, атакуя сирийские подразделения начиненными взрывчаткой автомобилями и даже танками, применяя смертников, «Исламское государство» снова захватило Пальмиру. Сразу же после ее второго падения правительственные войска совместно с российскими вооруженными силами начали новую операцию по освобождению.

Российскому военному командованию во главе с министром обороны Сергеем Шойгу необходимо было спланировать такую операцию, чтобы максимально минимизировать разрушения памятников древней архитектуры, которыми и известна Пальмира. И у него это получилось. 2 марта 2017-го года сирийские правительственные войска, поддерживаемые российской авиацией, вновь вернули контроль над городом. Параллельно с этим сирийская армия выбила «Исламское государство» с нефтегазовых полей «Аш-Шаир», «Джихар», «Хайян» и «Мазрур», что, во-первых, лишило террористов части доходов от контрабанды нефти и газа, а во-вторых, в какой-то мере обезопасило Пальмиру от повторного захвата.

Угроза Акербата

Однако гарантий по-прежнему не было никаких. В расположенном на востоке провинции Хама городе Акербате находилась вторая по величине база ИГИЛ в Сирии. Там находились наиболее подготовленные отряды хорошо обученных и подготовленных боевиков, которые выводились из Ракки для того, чтобы нанести удар по сирийской армии в районе нефтегазовых полей Пальмиры, перерубить снабжение по трассе Хомс—Пальмира и совершить прорыв к ливанской границе. По некоторым данным, группировка «Исламского государства» в Акербате насчитывала около 5 тысяч боевиков.

Поэтому следующей приоритетной задачей для российского военного командования стала ликвидация этого стратегического плацдарма террористов. Летом 2017-го года ВКС РФ и российская группировка кораблей в Средиземном море начала планомерно наносить удары по подконтрольным террористам территориям на востоке провинции Хама. В июне, например, к этому привлекались даже стратегические ракетоносцы ТУ-195 МС, которые применяли ракеты Х-101 для уничтожения командных пунктов и складов террористов. Однако правительственные войска на земле по-прежнему не могли развить наступление.

ИГИЛ в котле

Но работа российских военных советников и ВКС РФ не прошла даром. В августе 2017-го две группировки сирийских войск начали одновременное продвижение вглубь подконтрольных ИГИЛ территорий вокруг Акербата. Одна из них развивала наступление на север от газового поля «Аш-Шаир», а вторая — на юг от Итрии. Встречу этих двух группировок САА в населенном пункте Эс-Саваннет, обеспечили именно ВКС РФ, фактически прокладывая сирийским подразделениям дорогу с воздуха. 18 августа был создан «Акербатский котел».

Это стало началом конца присутствия террористов в Центральной Сирии. Правительственная армия во взаимодействии с российской авиацией стала постепенно сужать кольцо окружения. И пока ВКС РФ уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГИЛ, подразделения 4-й танковой дивизии, 5-го корпуса и отряды военного Мухабарата занимали все новые и новые территории. В начале 2017–го года Акербат был полностью освобожден. Вместе с этим прекратил свое существование и крупный анклав «Исламского государства» на востоке провинций Хама и Хомс.

Последняя битва

Операция в провинции Дейр-эз-Зор стала последней жирной точкой в борьбе против ИГИЛ. Она проходила практически одновременно с ликвидацией Акербатского котла. После взятия крупного укрепрайона террористов в Эс-Сухне, подразделения правительственных войск стали пробиваться на восток.

Гарнизон САА под руководством бригадного генерала Иссама Захреддина более трех лет держал оборону в осажденном ИГИЛ городе. И вот 5 сентября блокада наконец была снята. Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре, что во многом позволило передовым подразделениям САА в тот же день встретиться с защитниками города.

С этого момента силы «Исламского государства» на правом берегу Евфрата начали таять. При поддержке ВКС РФ, благодаря четко спланированным российским военным командованием операциям, сирийская армия освобождала район за районом. После долгих лет оккупации ИГИЛ под контроль официального Дамаска полностью перешли Дейр-эз-Зор, Меядин, Абу-Кемаль и другие населенные пункты.

Зачистка провинции правительственными войсками официально завершилась 6 декабря полным разгромом «Исламского государства». Разумеется, отдельные очаги сопротивления террористов остаются в Сирии до сих пор, однако год назад Россия совместно силами Башара Асада одержала над ИГИЛ историческую победу, уничтожив военную группировку этой террористической организации.

Историческое событие

Разгром «Исламского государства» в декабре прошлого года — является историческим событием. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он напомнил, как в 2015-м году России предрекали «второй Афганистан», то, что наша страна потерпит в Сирии поражение, что мы уйдем оттуда чуть ли не с позором, а ИГИЛ будет праздновать победу.

«Но я еще тогда сказал, что не будет никакого второго Афганистана, а будет вторая борьба с басмачеством. Россия не уповала только на воздушно-бомбовые удары, как это делали американцы или другие наши «западные партнеры». Мы все делали комплексно, сочетая действия и Сил специальных операций (ССО), и разведки, и сухопутных подразделений сирийской армии. Ну, и конечно, Воздушно-космические силы показали себя на высоте», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он отметил высокий профессионализм как наших военнослужащих, так и военных руководителей, которые не только сумели выработать действенную тактику в борьбе с ИГИЛ, но и смогли научить этому сирийцев.

«Борьба с «Исламским государством» принесла нам очень полезный боевой опыт, который можно будет использовать и в военной науке, и в создании новых образцов вооружения. Было проверено боем умение наших генералов и офицеров организовывать операции и добиваться победы. Наша армия — победоносная армия, и в Сирии она лишь в очередной раз подтвердила это», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.