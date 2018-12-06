Могерини призвала сохранить ДРСМД ради безопасности Евросоюза

Брюссель, 6 декабря. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечает интересам безопасности ЕС. Об этом глава европейской дипломатии заявила в ходе встречи министра иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе встречи Лавров и Могерини обсудили ситуацию вокруг ДРСМД. Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что договор имеет важное значение для безопасности Евросоюза, а вопрос его сохранения и полного выполнения отвечает интересам Европы.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили вопросы дальнейшего членства РФ в Совете Европы, совместную работу по сохранению иранской ядерной сделки, а также ситуацию в Сирии.

«Могерини подчеркнула важность сохранения импульса для выполнения обязательств по проведению до конца года заседания конституционного комитета в соответствии со стамбульской декларацией», — говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, утверждая, что Россия якобы нарушает условия договора.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения США являются формальным поводом для выхода из этого соглашения. Глава государства также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки системы противоракетной обороны на территории Румынии.