Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Шойгу выразил надежду на развитие сотрудничества с Венесуэлой в сфере обороны

275
0 Оставить комментарий

Шойгу выразил надежду на развитие сотрудничества с Венесуэлой в сфере обороны

Москва, 6 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду на то, что практика перелетов боевой авиации России на аэродромы Венесуэлы продолжится, как и заходы кораблей ВМФ в порты этой страны.

В четверг глава российского оборонного ведомства провел встречу с коллегой из Венесуэлы, генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом. Во время переговоров Шойгу отметил успешное развитие отношений двух государств, в частности в сфере обороны. По его словам, между государствами осуществляется на регулярной основе обмен делегациями и специалистами.

В том числе, отметил министр, проводится работа в сфере образования и предоставления возможностей для российских авиации и флота совершать посадки и обслуживаться на аэродромах и в портах Венесуэлы.

«Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России», — отметил Шойгу.

Шойгу выразил надежду на развитие сотрудничества с Венесуэлой в сфере обороны

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Во время переговоров российский лидер подчеркнул, что Россия осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле с помощью силы или террора. 

Россия, отметил президент, поддерживает усилия властей Венесуэлы, направленные на установление взаимопонимания в обществе и урегулирование отношений с оппозицией.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.