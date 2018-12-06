«Нас ожидают провокации по сирийскому сценарию»: в ДНР узнали о готовящейся химатаке ВСУ

Горловка, 6 декабря. Украинская армия может пойти на провокации с использованием химического оружия в Донбассе. Об этом съемочной группе Федерального агентства новостей сообщил военнослужащий Народной милиции ДНР Алексей.

По его словам, разведчики ДНР перехватили информацию, в которой говорится о готовящихся провокациях ВСУ с химоружием. В связи с этим военнослужащим ДНР раздали средства химзащиты.

«Дело дошло до того, что военного положения (президенту Украины — Прим. ФАН) Петру Порошенко явно недостаточно. Есть информация, что нас ожидают провокации по сирийскому сценарию с применением химического оружия», — рассказал собеседник ФАН.

Заинтересованность ВСУ в наступлении и провокациях именно на горловском направлении боец объясняет тем, что это один из самых густонаселенных городов в республике.

Примечательно, что неподалеку в населенного пункта Новгородское находится фенольный завод. Вероятнее всего, именно он станет целью для атаки со стороны ВСУ, ответственность за которую Киев впоследствии возложит на Донецк.

Отметим, что представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявляла о возможности применение Украиной химического оружия в Донбассе и дальнейшей эскалации конфликта. Она также подчеркнула, что введенное Порошенко военное положение в Украине противоречит минскому формату.