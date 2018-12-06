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Суд освободил блогера Эрика Давидыча

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Суд освободил блогера Эрика Давидыча

Москва, 6 декабря. Московский городской суд принял решение освободить от наказания известного блогера Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч, передает корреспондент ФАН-ТВ.

Создателя ресурса Smotra.ru ранее обвинили в мошенничестве. По версии следствия, Эрик Давидыч заявлял об угонах своих дорогих автомобилей и получал деньги от страховых компаний. Его приговорили к 4,8 года колонии.

Суд освободил блогера Эрика Давидыча

С февраля 2016 года Эрик Китуашвили находился в следственном изоляторе. В соответствии с законом, каждый день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии. Срок ареста Давидыча таким образом уже истек. Адвокат блогера подал в суд апелляцию, она была удовлетворена.

Эрик Давидыч, передает корреспондент ФАН-ТВ, намерен добиваться оправдания.

Автор: Анна Агибалова
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