Ушел из жизни режиссер-документалист Сарахатунов

Москва, 6 декабря. Советский и российский режиссер документальных и научно-популярных фильмов Борис Сарахатунов ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны и члена Союза кинематографистов России не стало в четверг. В ассоциации документального кино Союза кинематографистов РФ выразили глубокие соболезнования родным и близким режиссера.

Напомним, почти 500 документальных фильмов вышло под руководством Сарахатунова, он выступил при их создании в качестве режиссера и сценариста. Кинокартины он снимал по всему миру, был в рамках работы над проектами на Аляске и Гавайях. Многие произведения под его авторством отметили премиями международных кинофестивалей и Всесоюзного кинофестиваля.

Сарахатунов награжден медалью «За отвагу» за форсирование реки Одер и ночной бой за немецкую деревню Гроссдорф.

В четверг стало известно и о другом печальном событии. Народная артистка РСФСР Галина Анисимова, актриса Московского театра имени Маяковского скончалась на 90-м году жизни, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе театра.