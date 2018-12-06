«Спартак» выбирает между Семеновым и Беляевым

Москва, 6 декабря. Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно может подписать центрального защитника. По информации Федерального агентства новостей, столичный клуб присматривается к двум россиянам – Максиму Беляеву из тульского «Арсенала» и Андрею Семенову из «Ахмата».

Первым красно-белые интересовались еще прошлой зимой, второй регулярно привлекается в сборную России, а также является воспитанником «Спартака». Примечательно, что положительные характеристики обоим футболистам дал нынешний наставник команды Олег Кононов, в последнее время работавший с обоими потенциальными новичками. При этом отмечается, что укрепление центра обороны не является приоритетным для команды зимой, ведь летом, когда у Беляева и Семенова истекут контракты с клубами, они могут достаться красно-белым бесплатно.

Беляев – воспитанник «Локомотива», за «Арсенал» выступает с февраля 2016 года. В текущем сезоне сыграл в 17 матчах, забил 2 гола. «Арсенал» после 16 туров занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Семенов с 1998 по 2008 год находился в системе «Спартака», после чего выступал за несколько команд низших дивизионов. В феврале 2014 года стал футболистом «Ахмата», за который с тех пор провел 149 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. На его счету также 8 матчей за сборную России.