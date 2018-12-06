«Земли выделим»: как в ДНР готовятся в наступлению ВСУ

ВСУ готовится к наступлению, проводя учения и вводя военное положение на значительной части территории Украины. Это сказалось и на обстановке практически по всей линии фронта в ДНР. Обстрелы участились во всех горячих точках, а бойцы со дня на день ждут наступления ВСУ. Чтобы узнать, как изменилась ситуация на линии разграничения в Донбассе после введения на Украине военного положения, корреспонденты Федерального агентства новостей отправились окопы защитников Донецкой народной республики в районе Докучаевска.

В одном из таких мест, в маленьком поселке рядом с Докучаевском, нам удалось попасть на передовые позиции Народной милиции ДНР. Во многом этому способствовала погода — туман скрыл наши перемещения от противника, ведь в ясную погоду здесь можно даже невооруженным глазом разглядеть позиции ВСУ.

По окопу, местами перекрытому, мы направляемся к передовым наблюдательным пунктам. В одном из окопов нам попадается боец с лопатой, ровняющий стенки укрепления. Автомат его висит рядом, как и разгрузочный жилет с запасными магазинами, но сам он не снимает бронежилета и каски.

«Они обычно работать не дают, стрелять начинают, вот и ловим момент. Сейчас они не видят, что мы работаем. Вот и пытаемся успеть по максимуму. Но даже и вслепую могут простреливать. Вот и приходится в броне работать. Тяжело, конечно, но другого выхода нет. Если начнется наступление, каждый сантиметр окопа жизнь спасти может», — объяснил он.

По пути нам попадается чучело, стоящее возле одного из брустверов.

«Это наш Вася-Холодный. На него снайперы ведутся, пулеметчики. Мы их позиции засекаем, на карты наносим, ориентиры проставляем. Нам отвечать нельзя. ВСУ только этого и ждут, чтобы нас обвинить в срыве перемирия — типа мы первые начали. А сами и стреляют, и технику тянут, личный состав. Каждую ночь слышны моторы, и каждую ночь они постреливают по нашим позициям, то ли провоцируют, то ли свои переброски прикрывают», — рассказывает один из офицеров, сопровождающий нас.

«На зеркала тоже ведутся. А Вася-Холодный может даже тепловизоры обманывать. Он у нас заслуженный боец. Его враги уже столько раз убивали, а он все мелькает то тут, то там, — мы его регулярно переставляем. У них снайперы не стесняясь работают и ночью и днем. Вечерами «Утесы» подключаются, БМП, СПГ, иногда минометы. Снова по городу бить стали», — рассказывает офицер Народной милиции.

Он показывает деревья, которые посекло осколками. По его словам, это произошло несколько дней назад во время очередного обстрела — тогда все защитники ДНР сумели укрыться.

«А наступления мы ждем. И встретить готовы. И земли выделим, — смеется боец, протирая свой пулемет. — А зачем им иначе было проводить военные сборы, мобилизацию, вводить военное положение, технику перебрасывать. Явно что-то будет»

Бойцы ждут наступления противника, надеясь на то, что это наконец сдвинет с мертвой точки ситуацию на Донбассе и принесет в итоге мир.