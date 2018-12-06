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Ансамбль Александрова выступит с гастролями в семи городах Польши

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Ансамбль Александрова выступит с гастролями в семи городах Польши

Москва, 6 декабря. Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в декабре устроит гастроли в Польше в честь 90-летия коллектива.

Первый концерт состоится 7 декабря в  Быдгоще. Затем ансамбль выступит в Лодзе, Вроцлаве, Ольштене, Познани, Кошалине и Щецине. Хор исполнит самые известные российские песни «Священная война», «Смуглянка», «Калинка», «Очи черные» и «Ямщик, не гони лошадей». Кроме того, по давней традиции ансамбль включит в свой репертуар песни принимающей стороны — «Красные маки», «Роза и сирень», «Гей, соколы».

Отметим, что это будет уже 22 выступление российского военного хора в Польше. Первое состоялось в 1946 году.

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова был создан в 1928 году. Одной из отличительных черт музыкального коллектива является наличие у музыкантов русских народных инструментов — домр и балалаек.

Автор: Антон Соколов
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