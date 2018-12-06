После введения военного положения на Украине жители и защитники народных республик Донбасса замерли в недоумении – с чего бы вдруг спустя почти пять лет войны киевские власти решили ее узаконить. Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Многие из военнослужащих на западной окраине Горловки стоят на рубежах республики уже не первый год – ребята прошли ад на земле и горячие бои в 2014 и защищают горловское направление по сей день. К введению военного положения они относятся скептически – все сходятся в одном мнении относительно мотивов президента Украины Петра Порошенко к таким политическим поворотам.

«Всем известно, что интерес Порошенко исключительно в том, чтобы удержаться в президентском кресле – он понимает, что в выборной гонке у него нет никаких шансов. Следовательно, он будет любыми путями стремиться к тому, чтобы откладывать выборы на как можно больший срок», — говорит военнослужащий Народной милиции ДНР Алексей с позывным «Квас».

Отметим, что военное положение на Украине было введено исключительно в областях, которые граничат с Российской Федерацией. Киевское правительство указывает всеми возможными способами на то, что «агрессор» – Россия, однако пятый год обстрелам подвергается территория Донбасса, в то время как в столице Украины не могут решить, кого же назвать врагом: своих бывших сограждан из ЛНР и ДНР или страну-соседа.

Однако разлучить семьи гражданской войной, очевидно, украинскому правительству было мало – теперь мужчины с российским паспортом в возрасте от 16 до 60 лет не смогут въехать на территорию Украины. Со стороны Российской Федерации зеркальных мер принято не было – в России понимают, что дети хотят видеть родителей, а родители – детей.

«Все подобные законы и указы со стороны Украины – это от безысходности. Когда уже нет способа сделать гадость, там идут на такие меры. Киев пытается накалить обстановку, чтобы в России делали какие-то ответные шаги, а потом выставлять это все в выгодном свете. Лично я думаю, что в РФ поступают правильно – с дураками не может быть разговора. Пусть там на Украине сами с ума сходят», — считает Квас.

В то время, пока в просторных кабинетах принимаются судьбоносные решения, обстановка на фронте меняется каждый день, и не всегда в лучшую сторону.

«Я пока не заметил никаких критичных изменений на вверенному мне участку фронта, но по данным радиоперехватов могу сказать, что с той стороны идет подготовка к чему-то очень нехорошему – будет какая-то масштабная провокация, возможно даже по сирийскому сценарию с химическим оружием. На Украине не могут добиться успеха вооруженным путем и вынуждены идти на такие гадкие меры», — утверждает военнослужащий НМ ДНР.

В свою очередь, Квас заверяет, что армия ДНР в полной боеготовности и может отразить любой удар со стороны противника.