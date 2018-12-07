Алкоголь с 21 года и «дети из пробирки»: Геннадий Онищенко отвечает на острые вопросы

Федеральное агентство новостей и канал ФАН-ТВ продолжают знакомить читателей с мнением первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко по самым разным темам. Этот фрагмент нашей беседы посвящен двум острым вопросам, волнующим россиян.

Во-первых, многих волнуют вполне реальные планы повысить до 21 года возраст, с которого гражданам России разрешат покупать и употреблять алкоголь (сейчас это 18 лет, возраст официального совершеннолетия).

И второе: давно обсуждаемый в обществе вопрос — не пора ли снизить в нашей стране возраст вступления в брак и так называемый возраст согласия, с которого молодые люди имеют право вступать в половую связь.

На оба эти вопроса у нашего собеседника свой нестандартный взгляд.

Итак, слово Геннадию Онищенко.

Почему в армию — с 18 лет, а алкоголь — не раньше 21 года

К сожалению, в мире не так много стран, где есть норма, что до 21 года нельзя ни покупать, ни употреблять алкоголь. Например, такая норма действует в Соединенных Штатах Америки и в Казахстане. У нас алкоголь пока продают гражданам с 18 лет, но я считаю, что это тот случай, когда мы должны брать пример с американцев. Этому есть абсолютно понятное и разумное медицинское объяснение.

Я часто слышу разговоры: дескать, в армию призывают с 18 лет, то есть юноша в этом возрасте уже может держать в руках оружие и защищать Родину, а пить алкоголь ему собираются запретить до 21 года.

На самом деле никакого противоречия тут нет. Да, с 18 лет молодой человек должен отвечать за все свои действия. Он социально достаточно созрел, чтобы отвечать за свои поступки, он готов держать в руках оружие и защищать свою Родину. Но с точки зрения биологии ситуация другая.

Особенности метаболизма молодых людей делают их до 21 года весьма уязвимыми, особенно в том, что касается скорости привыкания к алкоголю. Ученые выявили закономерность: чем позже люди начинают пить с достаточной регулярностью, тем менее они подвержены алкоголизму. И даже если алкоголизм разовьется, он будет протекать легче, менее злокачественно, чем у того, кто начал выпивать раньше.

То есть с точки зрения метаболизма человека, с точки зрения анатомии и биологии алкоголь должен быть доступен не раньше, чем с 21 года. В то же время отвечать за свои действия, голосовать, служить в армии человек может и должен с 18 лет, и никакого противоречия тут нет.

Не провоцируйте!

Что касается идей снизить возраст вступления в брак, а заодно и возраста согласия, скажу так: не надо, не провоцируйте! Давайте не будем пока снижать ни возраст вступления в брак, ни возраст согласия. Дайте детям хотя бы школу закончить…

Да, случаи, когда рожают и в 16, и в 14 лет, есть, бывало такое и в советское время, особенно на юге, в том числе в среднеазиатских республиках. Такова реальность: чем южнее, тем половое созревание наступает раньше, особенно у девочек. Каждый раз такие вопросы решались и решаются индивидуально.

Для справки: Возраст сексуального согласия — в уголовном праве возраст, начиная с которого человек считается способным дать информированное согласие на сексуальный контакт с другим лицом. В большинстве стран взрослый участник полового контакта несет правовую ответственность за связь с лицом, не достигшим возраста согласия.

Женщина забыла о своем сакральном предназначении

На мой взгляд, есть гораздо более серьезная тема для обсуждения: очень многие женщины сегодня стали слишком поздно рожать, и с этим надо что-то делать.

К сожалению, это распространено и в Европе, и у нас в стране, особенно в больших городах: женщина впервые решает завести ребенка после тридцати лет. У нас в европейской части средний возраст первородящей женщины приближается к 30 годам, в Европе это 34 года.

Это очень серьезная проблема. Получается, мы так воспитали женщину, что она забыла о своем великом священном сакральном предназначении, с которым она приходит в этот мир, — продолжить жизнь. Ведь к 18 годам она не только юридически, но и физиологически уже созрела, она готова стать матерью.

Напомню, по советским медицинским нормам женщина, которая рожала первого ребенка после 25 лет, уже считалась старородящей, таковы были нормативы. А сейчас, посмотрите, что происходит во многих европейских странах! Женщина в 34 года, видите ли, принимает решение завести семью и родить ребенка! Но с точки зрения биологии она уже безнадежна! Ей трудно рожать, эластичность ее репродуктивных органов снижена, риск различных осложнений гораздо выше.

Медики не зря говорят: самый хороший с медицинской точки зрения ребенок — это третий ребенок. Таковы законы физиологии. А теперь представьте, в каком возрасте эта старородящая женщина родит своего третьего ребенка, если она на него вообще решится?! Ведь она начинает выполнять свою детородную функцию с огромным опозданием.

У нее в молодости другие приоритеты: сначала выучиться, потом устроиться на хорошую работу, зарекомендовать себя на этой работе, и только потом она задумывается о продолжении рода. Это характерно в том числе для нашей страны. И виновата в этом не женщина, боже упаси. Виноваты мы, государство, которое не создает ей условий, чтобы она и рожала вовремя, и имела возможность строить карьеру. И ситуация только ухудшается.

Частный бизнес неохотно берет на работу молодых женщин: она же выйдет замуж и начнет рожать детей! Вот тут и возникают ножницы, которые нам надо учитывать. Государство должно защитить желание молодой женщины рожать детей. А оно сегодня самоустранилось. Если так пойдет дело, женщины вообще начнут рожать после 50 лет, что с точки зрения качества потомства очень опасно.

Смотрите, женщина может официально по закону вступать в брак с 18 лет. А когда она реально рожает первого ребенка? В среднем — в возрасте около тридцати. Разницу посчитайте, арифметику знаете? Сколько получается? Получается 12 лет. Вот и возникает этот катастрофический, кощунственный по отношению к природе зазор. При этом все эти 12 лет она живет половой жизнью, удовлетворяет все свои потребности. Она переносит различные половые инфекции, а это тоже влияет на ее репродуктивную деятельность.

«Дети из пробирки»

Вот почему все сегодня так увлекаются ЭКО — экстракорпоральным оплодотворением, «детьми из пробирки». Миллионы женщин уже идут на ЭКО. Так мы скоро дойдем до того, что мужчины вообще станут ненужными для продолжения рода! Лично я знаю один такой описанный в истории случай — я говорю о Богородице, матери Иисуса Христа.

А у нас сегодня можно чуть не параметры будущего ребенка себе заказать и при этом даже не знать, кто дал толчок жизни в твоем чреве. Вот мы до чего дошли! Разве это нормально? Почему, когда женщина созрела, общество не создало ей условий, чтобы она могла рожать? Вместо этого она сама всего добивается, зубами вцепившись в эту жизнь, и только после 30 лет начинает думать о продолжении рода.

Мы говорим: ах, у нас демография плохая! А что мы сделали, чтобы она у нас была хорошая? На самом деле мы все должны думать об этом.

Видеозапись полного варианта интервью с Геннадием Онищенко будет в ближайшее время опубликована на сайте Федерального агентства новостей и на канале ФАН-ТВ на YouTube.

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