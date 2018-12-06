Поддерживать лживый миф становится невозможно: в РФ объяснили, почему Австрия признала Крым российским

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Республики Австрия Карин Кнайсль признала Крым российским. По ее словам, об «оккупации» полуострова не может быть и речи. Вместе с тем она выразила обеспокоенность провокацией, которую ВМСУ устроили в Керченском проливе.

«Последний опасный инцидент в Керченском проливе четко демонстрирует, что ситуация чрезвычайно серьезная», — подчеркнула представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему все больше государств признают легитимность крымского референдума.

«Я уже несколько раз говорил о том, что глубоко убежден: подавляющее большинство, если не все 100%, западных политиков знают и понимают, что события, произошедшие в 2014 году в Крыму, были совершенно законными и входили в международное правовое поле. Они понимают, что это прецедентная история, подобные прецеденты были и в прошлом. То есть правовую и морально-нравственную основу «крымской весны» понимают все западные политики», — говорит общественный деятель.

По его словам, США в настоящий момент используют Украину для того, чтобы попытаться сдержать Россию. Киевский режим выполняет указание Вашингтона и делает все от него зависящее, чтобы спровоцировать Москву.

«В силу определенных политических устремлений Соединенные Штаты Америки стремятся превратить Украину в антироссию — для того, чтобы страна всегда была раздражающим фактором для России», — продолжает собеседник агентства.

По его словам, рано или поздно коллективному Западу придется признать, что воссоединение Крыма с Россией произошло в соответствии с нормами внутреннего и международного права.

«Подведомственные западные страны, являющиеся политическими сателлитами США, вынуждены поддерживать миф о неправовых основах того, что произошло в Крыму. Но кто-то из великих говорил, что можно говорить лживые вещи какое-то время, но настает пора, когда делать это более невозможно. Мне кажется, настает такое время, когда поддерживать этот лживый миф становится просто невозможно. Потому что построить на лжи благосостояние своего народа и своей страны нельзя», — заключил Григорий Иоффе.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказалось за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.