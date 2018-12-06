«Прямой шаг к войне»: в Совфеде прокомментировали украинский закон о пограничниках

Москва, 6 декабря. Верховная рада Украины поддержала законопроект, который разрешает украинским пограничникам открывать огонь без предупреждения. Согласно тексту документа, сотрудники Госпогранслужбы Украины могут применять оружие без предупреждения для отражения вооруженного нападения или вторжения, а также для пресечения нападений на украинские корабли.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, принятый украинским парламентом закон является откровенно провокационным и подталкивает Украину к войне.

«Депутаты Верховной рады, проголосовав за этот закон, сделали прямой шаг к войне. Теперь даже элементарное недоразумение может привести к вооруженному конфликту», — заявил Клинцевич.

Он также добавил, что украинское руководство совершает роковую ошибку, полагая, что Украине выгодна война с Россией. Сенатор подчеркнул, что Россия сделает выводы после принятого Радой законопроекта.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины нарушили государственную границу России. Украинские военные судна зашли в территориальные воды РФ, где совершали провокационные маневры, отказываясь выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных катеров и буксира ВМС Украины. Позднее украинские военные были переведены в следственные изоляторы Москвы.