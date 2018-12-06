«Теперь РФ имеет право поднять цены на газ в 10 раз»: депутат Рады объяснил, почему голосовал против разрыва дружбы

Верховная рада Украины ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против проголосовали 20 депутатов, в основном — представители «Оппозиционного блока».

Представитель этой партии Евгений Балицкий в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему он и его коллеги не согласны с данным документом.

«Я считаю, что все это — политическая конъюнктура, это сделано сугубо для [предстоящих президентских] выборов и для того, чтобы максимально набрать очки для так называемого президента Петра Порошенко. Понимаете, самое основное — нет никакой альтернативы на самом деле. У нас с Российской Федерацией 2200 километров огромной границы, и никуда мы не денемся, никуда и Россия не денется», — сказал Балицкий.

По мнению главы подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр и водных ресурсов Комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики, надо, наоборот, искать способы коммуникации между двумя странами.

«Необходимо как можно быстрее останавливать все конфликты и торговать, а не заниматься тем, чем занимаются нынешние власти, — крутить дули, рассказывать речевки и прикладывать постоянно руку к сердцу, — подчеркнул нардеп. — А то у нас вечно по кому-то траур, кому-то раздаем героев, а потом сажаем их в тюрьму».

Балицкий уверен, что Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ должен быть сохранен, тем более он регламентирует огромное количество моментов, связанных с вопросами взаимоотношений России и Украины.

«Это — и граница, и ее демаркация, и как нам сотрудничать, покупать и продавать, — сказал он. — После же расторжения договора у нас нет альтернативы, у нас нет ничего другого! Если вы расторгаете это, то дайте что-то другое. То есть если завтра Россия, допустим, в 10 раз поднимает цену на газ, она имеет полное право это сделать».

Дело в том, сетует член «Оппозиционного блока», что у Украины не будет документов, «регламентирующих другую позицию и ограничивающих индикативные цены, повышение, понижение и так далее».

«Это чисто такая националистическая фишка — сделай что-нибудь, главное, чтобы погромче про это покричать», — отметил Балицкий. — При этом не понимая, какие будут последствия. Потому что им, этой власти, осталось, я надеюсь, несколько месяцев. Не до конца, правда, понимаю, какая потом придет следующая».

Напомним, ранее депутаты Верховной рады приняли закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.