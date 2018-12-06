Мэй допустила отказ от Brexit

Лондон, 6 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на сегодняшний момент существуют три варианта сделки о выходе Соединенного королевства из Евросоюза.

«Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем», — приводит слова Мэй Reuters.

Первый сценарий подразумевает сохранение Лондона в составе Таможенного союза и единого рынка с ЕС. Однако Лондону придется пойти на уступки в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на территорию страны.

Второй вариант предполагает выход из всех структур ЕС и заключение соглашений по отдельным областям. Такой вариант может крайне негативно сказаться на бизнесе в стране.

Последний вариант предполагает отказ от выхода из ЕС. Великобритания останется в составе ЕС на прежних условиях, несмотря на то, что выход из ЕС поддержало большинство британцев на референдуме.