Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Мэй допустила отказ от Brexit

343
0 Оставить комментарий

Мэй допустила отказ от Brexit

Лондон, 6 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на сегодняшний момент существуют три варианта сделки о выходе Соединенного королевства из Евросоюза.

«Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем», — приводит слова Мэй Reuters.

Первый сценарий подразумевает сохранение Лондона в составе Таможенного союза и единого рынка с ЕС. Однако Лондону придется пойти на уступки в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на территорию страны.

Второй вариант предполагает выход из всех структур ЕС и заключение соглашений по отдельным областям. Такой вариант может крайне негативно сказаться на бизнесе в стране.

Последний вариант предполагает отказ от выхода из ЕС. Великобритания останется в составе ЕС на прежних условиях, несмотря на то, что выход из ЕС поддержало большинство британцев на референдуме.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.