Патриарх Кирилл обвинил власти Украины в разделении страны

Москва, 6 декабря. Власти Украины всеми силами пытаются еще сильнее разделить страну вместо того, чтобы консолидировать общество. Об этом в четверг заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, выступая на заседании президиума Межрелигиозного совета России.

«То, что сейчас происходит, — это же провокация новых разделений. Трудно представить, как государственная власть может провоцировать разделение. Но как в одной части страны можно ввести военное положение, а в другой не вводить. Что это за странная политика?», — отметил он.

В связи с этим патриарх призвал представителей остальных конфессий направить в Киев «примиряющее слово», чтобы начать мирное урегулирование затянувшегося конфликта. Он подчеркнул, что Русская православная церковь могла бы составить текст обращения.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.