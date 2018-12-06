Верховная рада разорвала договор о дружбе с Россией | 6 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Верховная рада отказалась продлевать Договор о дружбе с РФ Верховная рада Украины сегодня приняла закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Договор потеряет законную силу с 1 апреля 2019 года. О принятии законопроекта уже сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter. По информации СМИ, за документ проголосовали 277 депутатов, при том, что для его прохождения нужно было минимум 226 голосов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сделанный Киевом шаг. На свое странице в Facebook она написала: «Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием».

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения Депутаты Верховной рады приняли законопроект «О прилегающей зоне Украины». Он разрешает кораблям и катерам Морской охраны украинской Госпогранслужбы без предупреждения применять оружие против «вооруженных военных групп и преступных группировок» в случае «вторжения» или нападения на украинские корабли в Черном море. Законопроект также определяет прилежащую морскую зону Украины как часть открытого моря, прилегающую к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.

ГСУ Следственного комитета РФ по Москве возбудили после инцидента в Жулебино уголовное дело В Госдуме России призвали обратить внимание на работу психологов после происшествия в московском районе Жулебино, где ученик пришел в школу с ножом. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что работа школьного психолога требует «большей отдачи». Тем временем следователи ГСУ Следственного комитета РФ по Москве возбудили после инцидента в Жулебино уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, побудившие подростка прийти в учебное заведение с оружием. Работников школы и социальные службы проверят на предмет халатности. С подростком общаются психологи, решается вопрос о его госпитализации.