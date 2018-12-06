Главные новости 6 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 6 декабря.

Глава ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что у него «разрывается сердце» и он готов сесть в российскую тюрьму вместо 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. «Хочет помыться и поесть»: россияне объяснили, зачем глава ВМСУ предложил сесть в тюрьму вместо моряков.

Спасатели нашли второго американского военнослужащего в районе столкновения двух военных самолетов США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и KC-130, передает NHK. Второй военнослужащий найден в районе столкновения двух военных самолетов США.

Российский военный эксперт предостерег американцев от провокаций в Черном море, напомнив об операции по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод 12 февраля 1988 года. «Можем повторить»: в РФ напомнили, как советские корабли с позором изгнали ВМС США из Черного моря.

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко подискутировать без представителей СМИ «откровенно и по-честному» на тему цен на природный газ. Путин предложил Лукашенко «откровенно и по-честному» обсудить цену на газ.

Член Совфеда Франц Клинцевич рассказал, как ведомство Сергея Шойгу будет отвечать на провокации, аналогичные той, которую совершил эсминец USS McCampbell у российских берегов. «Будет как с Украиной»: в Совфеде пригрозили ответом Шойгу на провокации ВМС США.

Вопрос о том, готов ли он заплатить своей свободой за освобождение моряков ВМСУ, изрядно смутил лидера Радикальной партии. Ляшко ответил ФАН на предложение обменять себя на моряков ВМСУ драматической паузой.

Конституционный суд России признал конституционным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, сообщил председатель суда Валерий Зорькин, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Суд признал конституционным соглашение о границе между Чечней и Ингушетией.

Российский писатель Захар Прилепин объяснил журналистам из Словении, почему больше не принимает участие в боевых действиях по обороне ДНР. Прилепин рассказал, почему больше не воюет в Донбассе.

Телеканал CNN сообщил о начале подготовки к отправке американских кораблей в Черное море в ответ на действия РФ в ходе инцидента в Керченском проливе. Началась подготовка к отправке кораблей США в Черное море — СМИ.

Россияне иронизируют над демонстративным проходом эсминца ВМС США McCampbell около российской базы в заливе Петра Великого в Приморье. «Кошка скребет на свой хребет»: россиян не впечатлил демонстративный проход эсминца ВМС США около российской базы.