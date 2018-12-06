«Торговля голосами, кнопкодавство и драки»: в Госдуме объяснили принятие Радой абсурдных законов

Москва, 6 декабря. Не менее 77 депутатов Верховной рады в ноябре 2018 года нарушили закрепленные в конституции Украины правила личного голосования, сообщил портал vesti-ukr.com. По итогам прошедшего месяца, эти нардепы «кнопкодавили» 352 раза. Чаще всего на нарушение закона шли представители «Блока Петра Порошенко», добавляет украинский портал.

Член комитета по контролю и регламенту Государственной думы РФ Дмитрий Белик в интервью Федеральному агентству новостей назвал «кнопкодавство» в Верховной раде «единственным способом принять какой-либо законопроект».

«Украинский парламент работает в двух режимах: или зал пустой, или там идет драка и блокирование трибуны. Вы посмотрите: украинские СМИ публикуют рейтинги политических партий-«кнопкодавов» каждый месяц. Так, в ноябре чаще всех «кнопкодавил» «Блок Петра Порошенко», а в октябре — «Самопомощь», — отмечает депутат.

При этом за «кнопкодавство» в Верховной раде не предусмотрено никакой ответственности, хотя оно и запрещено конституцией Украины, добавил парламентарий из Севастополя.

«Современная Украина во всем проявляет себя так: вводит военное положение, но с ней никто не воюет, получает «безвиз» с Европой, но доводит своих граждан до такой нищеты, что у них нет денег посещать Париж и Мадрид. Так и тут — в конституции запрет есть, а вот наказания — нет», — отмечает парламентарий.

Дмитрий Белик сомневается в том, что в случае отсутствия практики «кнопкодавства» украинские депутаты могли бы по-другому выстроить свою законотворческую деятельность.

«Торговля мандатами, голосами, поддержка конъюнктурных решений — это новое лицо украинской политики. И голосование за такие серьезные вопросы, как бюджет или введение военного положения, проходят не с точки зрения «А как это отразится на моих избирателях?» или «Что будет с Украиной дальше?», а с позиции «Что лично я получу, проголосовав «за»?» — подчеркнул депутат.

6 декабря стало известно о том, что Верховная Рада Украины приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией". Ранее нашумевшим законопроектом, одобренным 26 ноября депутатами в Киеве стал закон о введении военного положения в стране в ответ на устроенную украинскими же моряками провокацию в Керченском проливе.