Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Сбербанк стал владельцем более 10% акций «Уралкалия»

32
0 Оставить комментарий

Сбербанк стал владельцем более 10% акций «Уралкалия»

Москва, 6 декабря. «Сбербанк инвестиции» стал обладателем 10,18% акций компании «Уралкалий», которая является крупнейшим в мире производителем калийных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк инвестиции» приобрел 10,18% акций у кипрской компании Rinsoco Trading Co limited. В пресс-службе отметили, что дальнейшие решения о судьбе акций будут приниматься исходя из ситуации на рынке.

В распоряжении компании «Уралкалий» есть пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые расположены на территории Пермского края.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.