Сбербанк стал владельцем более 10% акций «Уралкалия»

Москва, 6 декабря. «Сбербанк инвестиции» стал обладателем 10,18% акций компании «Уралкалий», которая является крупнейшим в мире производителем калийных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк инвестиции» приобрел 10,18% акций у кипрской компании Rinsoco Trading Co limited. В пресс-службе отметили, что дальнейшие решения о судьбе акций будут приниматься исходя из ситуации на рынке.

В распоряжении компании «Уралкалий» есть пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые расположены на территории Пермского края.