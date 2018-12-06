Птаха рассказал, почему на встречу в Госдуму не пришли Oxxxymiron и другие молодые рэперы

Москва, 6 декабря. Российские рэперы встретились с депутатами Госдумы и обсудили случаи отмены концертов своих коллег. Артисты несколько раз упомянули, что «сильно рисковали» и что в Интернете их уже высмеяли за поход в коридоры власти, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Рэпер Птаха объяснил, почему на встречу с политиками пришли только представители «старой школы» российского рэпа, но не пришел тот же Oxxxymiron и другие молодые музыканты.

«Мы посоветовались и решили, что стоит прийти сюда и как старшим заступиться за младших, — сказал журналистам Птаха. — У нас уже дети, мы рэп для себя читаем, а у них [молодых рэперов] еще немного по-другому голова работает. Кто-то побоялся прийти, кто-то сказал: «Для меня это зашквар».

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН об итогах двухчасового разговора в Госдуме, музыкант сказал, что благодаря СМИ региональным властям «четко и ясно дали понять, что ерундой заниматься не надо».

Напомним, на встрече с музыкантами депутат Анатолий Выборный пообещал направить официальный запрос в генеральную прокуратуру с требованием разобраться с отменой концертов рэперов, а председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев вообще намерен предложить центральным каналам разбавить рэп-исполнителями «Голубые огоньки».