Рада продлила соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы МН17

Киев, 6 декабря. Верховная рада приняла закон, согласно которому соглашение с Нидерландами о международной миссии защиты расследования крушения малайзийского Boeing-777 MH17 на юго-востоке Украины будет действовать до 1 августа 2019 года.

За принятие закона о продлении срока действия соглашения, достигнутого 28 июля 2014 года, проголосовали 228 парламентариев. Закон о ратификации вступит в силу со дня официального опубликования, сообщает канал «Рада».

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта направлено на привлечение Нидерландов к расследованию причин авиакатастрофы.

Напомним, малайзийский Boeing-777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком, в результате чего погибли 298 человек. Киев обвинил в случившемся ополченцев Донбасса, которые заявили в ответ, что не располагают средствами для того, чтобы сбить судно на такой высоте.

В докладе, представленном в сентябре министерством обороны РФ, содержится информация о ракете, которая сбила воздушное судно. Представители Минобороны сообщили, что ракета для ЗРК «Бук» была отправлена в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской СССР. Таким образом, отметили в ведомстве, ракета принадлежала Вооруженным силам Украины и не возвращалась на территорию России.

Военный эксперт, полковник Александр Жилин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул: доказательства России убедительны и свидетельствуют о том, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, принадлежит Украине.

Однако посол России в Нидерландах Александр Шульгин обратил внимание, что объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные, предоставляемые Россией. В частности, следственная группа никак не прокомментировала информацию о происхождении ракеты, которая была предоставлена Минобороны РФ.