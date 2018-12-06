Замглавы Пентагона посетила Киев, чтобы обсудить «российскую агрессию»

Киев, 6 декабря. Заместитель министра обороны США Лора Купер прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом в четверг сообщает посольство США на Украине.

По словам дипломатов, Купер планирует обсудить с украинским руководством вопросы модернизации ВСУ и противостояния «российской агрессии».

«Мы приветствует заместителя секретаря Минобороны Лору Купер, которая прибыла в Киев для консультаций с украинскими официальными лицами по вопросам модернизации украинской армии, а также неприемлемой и безрассудной российской агрессии», — говорится в сообщении.

Вітаємо заступницю міністра оборони США Лауру Купер в Києві, куди вона прибула для проведення консультацій з українськими високопосадовцями щодо модернізації українських збройних сил і обговорення неприйнятної та безрозсудної агресії Росії. pic.twitter.com/Nrm5PTiObG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 6, 2018

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.