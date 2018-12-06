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Замглавы Пентагона посетила Киев, чтобы обсудить «российскую агрессию»

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Замглавы Пентагона посетила Киев, чтобы обсудить «российскую агрессию»

Киев, 6 декабря. Заместитель министра обороны США Лора Купер прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом в четверг сообщает посольство США на Украине.

По словам дипломатов, Купер планирует обсудить с украинским руководством вопросы модернизации ВСУ и противостояния «российской агрессии».

«Мы приветствует заместителя секретаря Минобороны Лору Купер, которая прибыла в Киев для консультаций с украинскими официальными лицами по вопросам модернизации украинской армии, а также неприемлемой и безрассудной российской агрессии», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Автор: Антон Соколов
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