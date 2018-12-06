Лавров рассказал Могерини о причинах ареста Вышинского

Милан, 6 декабря. Вопрос об аресте главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского поднимался главой МИД РФ Сергеем Лавровым на двусторонних встречах в рамках Совета министров иностранных дел СНГ в Милане, в частности, с главой евродипломатии Федерикой Могерини. Об этом сообщил постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, глава российского внешнеполитического ведомства рассказал Могерини о причинах ареста представителя СМИ.

«По журналистам, по Вышинскому он конкретно сказал: «держат за профессиональную работу, продлевая арест», несмотря на призывы представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (Арлема Дезира. — Прим. ФАН) прекратить этот произвол и решать вопрос в правовом русле», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

Постпред обратил внимание на то, что российская сторона регулярно поднимает вопрос о ситуации с арестом журналиста, который был задержан по явно сфабрикованному делу и содержится в неведении о своей судьбе.

Что касается ОБСЕ, отметил Лукашевич, в рамках организации работает институт по свободе СМИ, который должен отслеживать ситуацию и влиять на нее, однако требования о немедленном освобождении звучат только в случаях с украинскими журналистами.

«В ситуации с Вышинским он требует включения правовых механизмов, что «нельзя держать его слишком долго», «решите вопрос правовыми средствами». Про освобождение вообще не говорит», — отметил постпред РФ.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке Луганской и Донецкой народных республик. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. Согласно последнему решению Херсонского городского суда, Вышинский останется под арестом до 28 декабря.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а МИД РФ неоднократно выступал с требованиями незамедлительно освободить Вышинского. Дипломаты не раз обращали внимание международного сообщества, что сотрудники СМИ не должны быть мишенью.

Ранее Вашинский заявил, что его арест был спланирован и организован высшим политическим руководством страны.