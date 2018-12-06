В Госдуме оценили призыв Климкина к Венгрии присоединиться к «сдерживанию» РФ

Киев, 6 декабря. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках министерского заседания ОБСЕ призвал Будапешт присоединиться к международной политике по «сдерживанию» России из-за задержания трех кораблей ВМСУ в Керченском проливе при попытке нарушить госграницу РФ.

Маловероятно, что Венгрия изменит свою позицию в отношении России только потому, что Климкин к чему-то призвал, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам Новикова, глава МИД Украины «с утра до вечера» делает заявления, которые должны сформировать образ врага из России. Тем самым Климкин помогает нынешнему олигархическому украинскому руководству формировать антироссийский политический курс.

«Венгрия — еще одна площадка, на которой была использована украинская возможность высказаться», — заявил Новиков в комментарии RT.

Парламентарий добавил, что Венгрия занимает особую позицию в отношении антироссийских санкций. Глава МИД Украины хотел сориентировать Венгрию на более жесткую позицию. Однако Будапешт не намерен менять свой политический курс только из-за просьбы Климкина.

При этом глава МИД Венгрии был единственным на заседании, кто не упомянул об инциденте в Азовском море. Свое выступление Сийярто посвятил проблеме мигрантов в Европе.

Напомним, моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда. В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ, им была оказана медицинская помощь.

Задержанные признались, что получили приказ о провокации от киевского руководства. Кроме того, среди задержанных были два сотрудника СБУ.