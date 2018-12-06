На Первом канале ответили на призыв депутата разбавить «Голубые огоньки» рэперами

Москва, 6 декабря. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев намерен предложить центральным телеканалам отвести часть новогодних передач под выступления рэп-исполнителей.

По мнению Дегтярева, стране нужно показать творчество рэперов, ведь участие в «Голубых огоньках» все время принимают одни и те же артисты.

Без всяких депутатских просьб и призывов Первый канал давно уже открыл двери для рэперов, рассказал Федеральному агентству новостей источник на телеканале. По словам собеседника ФАН, в новогоднем шоу на Первом из рэперов примет участие, как минимум, Баста (Василий Вакуленко). Возможно, им дело не ограничится.

«В новогоднем шоу на Первом есть, как минимум, Баста», — сообщил источник Федерального агентства новостей на Первом канале.

Напомним, в четверг в Москве состоялся круглый стол с участием депутатов Госдумы РФ и рэперов. Исполнитель Рома Жиган покинул встречу со словами, что ее участники ведут «разговор ни о чем».