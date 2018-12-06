Минфин Украины назвал сумму долга перед Россией

Киев, 6 декабря. Украина обязана выплатить 5,4 млрд долларов по внешним долгам в 2019 году. Такие цифры представил Минфин страны.

Согласно отчету ведомства, киевским властям предстоит погасить внешние долги на 3,6 млрд долларов (100 млрд гривен) и обслужить долги на 1,8 млрд долларов (50,13 млрд гривен).

По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, в следующем году треть национального бюджета уйдет на погашение внешних долгов. Экономист Александр Гончаров в комментарии изданию «Украина.ру» ранее заявил, что соотношение госдолг/ВВП у Киева только растет, «и конца этому не видно».

«Аналитикам Международного валютного фонда и нашим экспертам совершенно ясно, что в Украине долговая нагрузка уже на максимуме», — посетовал он.

По мнению Гончарова, действия киевской власти привели к тому, что сейчас каждый украинец должен различным кредиторам до 50 тысяч гривен (порядка 120 тыс. рублей).

Отметим, что в отчете Минфина Украины содержатся данные о задолженности перед Россией. Ведомство официально заявляет, что Киев задолжал России — 610 млн долларов. Как отмечает «Газета.ру», 550 млн долларов Киев должен Японии и 300 млн долларов — Канаде.

В контексте этого долга, который, очевидно, Украина все-таки признает, нельзя не вспомнить о трех миллиардах долларов, который был выдан через покупку РФ специального выпуска украинских еврооблигаций. Эти миллиарды не были включены в соглашение о реструктуризации долгов с иностранными кредиторами. Киев заявляет, что этот долг не признает, он является «взяткой Кремля Януковичу», который Москва заплатила ему за неподписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В 2016 году Москва подала на Киев в Высокий суд Лондона. Тогда решение было вынесено в пользу России. Однако украинские власти оспорили этот вердикт, но российские власти также решили подать апелляцию и в середине ноября обратились Верховный суд Великобритании. Ожидается, что рассмотрение иска состоится летом 2019 года.