Австралия вслед за Россией потребовала предоставить ключи шифрования мессенджеров

Мельбурн, 6 декабря. Депутаты Австралии приняли закон, обязывающий IT-компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным сообщениям пользователей в мессенджерах.

Теперь полиция сможет потребовать ключи шифрования к любому сервису, а также обязать администраторов держать в секрете факт подобного обращения. Все это делается для более эффективной борьбы с терроризмом.

Представители Google, Instagram, Facebook и ряда других интернет-гигантов уже заявили, что новый закон противоречит закону, гарантирующему австралийцам право на защиту персональных данных, пишет Financial Times.

Отметим, что аналогичный закон, который обязывает предоставлять информацию для правоохранительных органов, действует и в России. Он стал предметом спора между основателем Telegram Павлом Дуровым и ФСБ, которая потребовала предоставить ключи шифрования для доступа к закодированным чатам мессенджера. Дуров отказался исполнять предписание спецслужбы, в результате чего Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram на территории России.