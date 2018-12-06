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Австралия вслед за Россией потребовала предоставить ключи шифрования мессенджеров

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Австралия вслед за Россией потребовала предоставить ключи шифрования мессенджеров

Мельбурн, 6 декабря. Депутаты Австралии приняли закон, обязывающий IT-компании предоставлять правоохранительным органам доступ к зашифрованным сообщениям пользователей в мессенджерах.

Теперь полиция сможет потребовать ключи шифрования к любому сервису, а также обязать администраторов держать в секрете факт подобного обращения. Все это делается для более эффективной борьбы с терроризмом.

Представители Google, Instagram, Facebook и ряда других интернет-гигантов уже заявили, что новый закон противоречит закону, гарантирующему австралийцам право на защиту персональных данных, пишет Financial Times.

Отметим, что аналогичный закон, который обязывает предоставлять информацию для правоохранительных органов, действует и в России. Он стал предметом спора между основателем Telegram Павлом Дуровым и ФСБ, которая потребовала предоставить ключи шифрования для доступа к закодированным чатам мессенджера. Дуров отказался исполнять предписание спецслужбы, в результате чего Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram на территории России.

Автор: Антон Соколов
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