В Госдуме предложили проверить законность отмены концертов рэперов в России

Москва, 6 декабря. Депутаты Госдумы РФ выразили готовность проверить законность отмены концертов рэперов в России через прокуратуру, передает корреспондент Федерального агентства новостей с круглого стола.

Рэперы Жиган, Птаха и Максим Иньков пришли в Государственную думу поговорить с депутатами об участившихся случаях отмены концертов российских исполнителей и свободе творчества музыкантов. Разговор был непростым: Жиган посреди разговора и вовсе вышел из зала, другие остались и услышали предложение зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Политик предложил официально проверить законность отмены последних концертов российских музыкантов и попросил предоставить ему список «запрещенных» мероприятий.

«Я представляю ваше возмущение, когда вы подготовились к концерту, а его отменили, — обратился он к музыкантам. — Мы могли бы позаботиться о том, чтобы ваши права не нарушались. Если вы можете отправить в мой адрес список отменных концертов, мы сделаем запрос в органы генпрокуратуры».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео ухода Жигана с круглого стола. Рэпер заявил, что с депутатами состоялся «разговор ни о чем».