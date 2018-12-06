Неформальный саммит глав СНГ стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. В Санкт-Петербурге стартовала неформальная встреча лидеров Содружества независимых государств (СНГ).

Саммит начался практически сразу после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета. Неформальный саммит глав СНГ пройдет в формате дружеского обеда от имени президента РФ Владимира Путина. Неформальная встреча стартовала с церемонии фотографирования в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.

В саммите принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении и Молдавии. В ходе обеда каждый участник сможет вынеси на общее обсуждение любой вопрос.