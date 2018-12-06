Донбасс сегодня: Луганск защитили от удара с воздуха, армия Киева «сокращает» себя сама

Донбасс, 6 декабря. ПВО ЛНР сбила ударный беспилотник ВСУ над Луганском. Генштаб ВСУ накачивает ненавистью к России украинских солдат. Украинская полиция отчиталась о «крупном улове боевиков». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки по территориям 18 населенных пунктов Донецкой и Луганской народной республики украинские вооруженные формирования наносили удары 25 раз. По большей части применялись ручные и автоматические гранатометы, орудия бронетранспортеров и боевых машин пехоты. В некоторых местах отмечено применение 82-мм минометов. В последнее время киевские силовики также активно используют при обстрелах ДНР и ЛНР зенитные установки.

Применения тяжелых видов вооружений и артиллерии в минувшие сутки не зафиксировано. При этом в результате гранатометного обстрела прилегающего к Горловке поселка Зайцево осколками гранаты была ранена пожилая женщина 1933 года рождения.

В ЛНР предотвратили воздушный удар по Луганску

Между тем, как рассказали в оборонном ведомстве Луганской народной республики, на подлете к столице ЛНР Луганску силами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат ударного типа, принадлежащий украинским силовикам.

Отмечается, что беспилотник двигался с севера с направления подконтрольного ВСУ города Счастье и нес на себе боевой заряд в виде гранаты типа ВОГ-17.

Украинская армия несет потери

Еще до начала активной фазы боевых действий, которые может развернуть Киев в рамках введенного военного положения, украинская армия «сокращается» своими силами.

Как сообщила разведка ДНР, при кустарной модификации боевой гранаты к автоматическому гранатомету АГС для установки снаряда на беспилотник трое украинских военнослужащих из 58-й бригады получили тяжелые ранения в результате детонации боеприпаса.

Стоит отметить, что даже в отсутствие активности на фронте украинские военные несут потери из-за слабой обучаемости и некомпетентности своих командиров.

Генштаб ВСУ накачивает ненавистью к России украинских солдат

В местах дислокации украинских военных массово создаются «музеи российской агрессии», сообщают в оперативном командовании ДНР. Данный вид психологического воздействия может быть достаточно эффективен для «накручивания» военнослужащих перед предполагаемым началом полномасштабного наступления на республики Донбасса.

Руководство на данном направлении осуществляет начальник главка по морально-психологическому обеспечению Генерального штаба ВСУ. В создаваемых музеях, по данным донецких военных, выставляются в качестве экспонатов фальсифицированные «доказательства» участия Российской Федерации в гражданской войне в Донбассе. Солдат и офицеров психологически готовят к возможному наступлению, стараясь обострить ненависть к жителям Донбасса и россиянам.

Очередная «перемога» украинской полиции

Управление Национальной полиции Украины в Донецкой области отрапортовало об «успехах» в деле борьбы с «участниками незаконных вооруженных формирований» (ДНР и ЛНР). По данным ведомства, недавно один из ополченцев сдался украинским правоохранителям, «не желая более скрываться от украинского правосудия».

При этом, что характерно, из текста сообщения следует, что «боевик» в розыске на территории Украины не числился, то есть мог жить спокойно. Установочных данные «сдавшегося в плен» также не приводится, не сообщается и о том, в каком конкретно подразделении служил мужчина, сколько он там служил.

Зато приводятся «данные» о том, что якобы сдавшийся нес службу «за еду и сигареты» — в соответствии с «темниками» украинских СМИ и пресс-служб ведомств. По поводу реальности данной информации и подобных ей сообщений ответил собственный источник корреспондента ФАН в горотделе украинской полиции в подконтрольном ВСУ Дзержинске.

«Приходит приказ от начальства — в Киев срочно цифры отправить по выявлению террористов и их пособников. Где их взять — хоть с потолка. В реальности всех, почти всех, кто стоял в 2014 году на блокпостах за ДНР, мы знаем, но далеко не всегда их сдаем. Мы ведь тоже люди, а это — и наши соседи, и близкие. Начальство местное тоже понимает это — поэтому просто рисуем показатели», — сообщил источник.

Именно данный подход украинских правоохранителей на подконтрольной армии Киева части Донбасса зачастую объясняет отсутствие фактических данных о «задержанных» или «сдавшихся в руки украинского правосудия» — показатели просто «рисуют». Полицейские прекрасно понимают, что война когда-нибудь закончится, и люди, вполне возможно, вернутся в свои дома — в том числе и те, кто еще вчера стоял по другую сторону баррикад.