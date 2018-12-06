«Юрий может сдуть»: Дудя обвинили в плагиате

Москва, 6 декабря. Режиссер и актриса Саша Франк обвинила журналиста Юрия Дудя в плагиате своих вопросов на интервью с актером Сергеем Буруновым, известным по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Домашний арест».

«Внимание! Юрий может сдуть, сдуть может Юрий», — приводит «Взгляд.ру» слова Франк.

Франк на своей странице в социальной сети Facebook написала, что директор актера две недели назад попросил исходные материалы ее интервью с Буруновым, которое вышло в январе на YouTube-канале «КиноТест». Актриса отметила, что, как ей объяснили, Дудю нужен был материал для подготовки к интервью, отметил Infox.ru.

По ее словам, она ждала очередной выпуск «ВДудя», радуясь, что Бурунову будет легче общаться с подготовленным журналистом.

Накануне на YouTube-канале шоу вышел заветный выпуск с Буруновым, но, как оказалось, Дудь задал три четверти вопросов из присланной расшифровки, приводит News.ru слова журналистки.