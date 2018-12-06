Париж опасается госпереворота из-за протеста «желтых жилетов»

Париж, 6 декабря. Власти Франции опасаются еще большего насилия во время демонстрации «желтых жилетов», в том числе попытки госпереворота. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Желтые жилеты», протестующие против повышения цен на бензин, призвали всех заново собраться и 8 декабря провести очередную акцию. В этот раз, сообщали СМИ, они намерены дойти до Елисейского дворца.

Согласно заявлению, сделанному в официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, если акции протеста продолжатся, есть все основания полагать, что они будут сопровождаться насилием и беспорядками.

«У нас есть основания опасаться большого насилия», — говорится в заявлении.

В Елисейском дворце и правительстве Франции обеспокоены из-за того, что демонстранты могут взять в руки оружие и попытаться устроить государственный переворот, сообщает телеканал BFM TV.

Напомним, акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов.

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что причина протестов во многом кроется в личности французского президента.