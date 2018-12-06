Сирия новости 6 декабря 19.30: при взрыве в Хаме пострадал гражданский, курды несут потери в столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 6 декабря. При взрыве в Хаме пострадал гражданский, курды несут потери в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» атаковала расположения САА в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Идлибе.

Курды: организовали взрыв в Джандарисе, несут потери в Дейр-эз-Зоре, арестовывают мирных жителей Ракки.

Провинция Алеппо

Рядом со штабом группировки «Файлак ар-Рахман» в населенном пункте Джандарис к юго-западу от Африна разорвалась мина, заложенная курдскими радикалами, передает информационное агентство Al-Manar News. Сообщается, что при детонации СВУ был убит один человек.

Одновременно с этим Al-Manar News пишет, что члены протурецких вооруженных формирований открыли огонь по опорным пунктам Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе Аль-Хавама на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства», передает информационное агентство Al-Manar News. В результате инцидента было убито три боевика Демократических сил Сирии (SDF).

Напомним, данные территории региона находятся под контролем курдских военизированных отрядов и их союзников из международной коалиции. Военный источник передает в Twitter (@rangoonpoint), что радикалы ИГ атаковали SDF недалеко от города Хаджин, что привело к значительным потерям в рядах курдских отрядов.

Провинция Идлиб

В районе Аль-Араби города Маарет ан-Нуман прогремел взрыв, пишет Al-Manar News. По данным информагентства, взрывное устройство было заложено в одном из автомобилей. Данных о пострадавших нет.

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям правительственных сил САР около населенного пункта Хувейн на юге провинции Идлиб, сообщает Al-Masdar News. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций джихадистов в окрестностях Хан Шейхуна.

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали несколько мирных жителей на контрольно-пропускном пункте к северу от административного центра провинции Ракка. Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News. Напомним, курдские радикалы проводят массовые задержания гражданских для их дальнейшего принудительного зачисления в ряды SDF.

Ранее сообщалось, что члены «демократических сил» спровоцировали конфликт с мирными жителями на одном из КПП в пригороде Ракки, украв у гражданских ценные вещи.

Провинция Хама

На ферме недалеко от населенного пункта Мурек на севере провинции Хама прогремел взрыв, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получил гражданский.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел укрепрайонов радикальных исламистов в окрестностях поселений Аз-Закият, Таль ас-Сахр и Хасрая. Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)