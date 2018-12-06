Если есть кризис, то где гумпомощь США?: Царев опроверг обвинения Госдепа в адрес РФ из-за Донбасса

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл обвинил Россию «в крупнейшем гуманитарном кризисе в Европе», происходящем в Донбассе. Кроме того, он заявил, что «Москва проявила акт агрессии», задержав корабли ВМС Украины, нарушившие границы РФ в Керченском проливе.

«25 ноября мы видели очередное проявление эскалации, когда российские корабли провели навал на украинские. Агрессивность России противоречит всем десяти принципам хельсинкского акта — документа, о приверженности к которому заявляет Россия», — заявил Митчелл, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Олег Царев, депутат Верховной рады Украины 4–7 созывов, в 2014 году перешедший на сторону Донецкой и Луганской народных республик, в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что «гуманитарная ситуация в Донбассе не хуже, чем в большинстве украинских городов».

«Если смотреть объективно, то уровень жизни в ДНР и ЛНР гораздо ниже, чем в России. И, конечно, люди хотят большего. Пять лет под обстрелами ВСУ, не все предприятия работают, много проблем. Но говорить, что ситуация в Донбассе хуже, чем на Украине, я бы не стал определенно», — подчеркнул Олег Царев.

Политик отметил, что повышение уровня жизни граждан — это главный вопрос, который стоит сегодня перед руководством ДНР и ЛНР.

«Добиться того, чтобы уровень жизни жителей Донбасса стал выше, чем уровень жизни на Украине, руководители ДНР и ЛНР рассчитывают с помощью России. И это не только доставка гуманитарных грузов, которую Россия и так осуществляет почти пять лет. Главное, чтобы для предприятий Донбасса был рынок сбыта в России», — сказал Олег Царев.

Он отметил, что в заявлении помощника госсекретаря США просматривается «иезуитский подход».

«Все проблемы в Донбассе создали украинские власти. При этом Киев не платит пенсии и социальные выплаты местным жителям, которые их заслужили, всю жизнь отработав на Украине. И даже в Совете Европы указывают на то, что это беспрецедентная ситуация и что она обязана платить пенсии пенсионерам, живущим в Донбассе. Сейчас украинская сторона создала проблему с пересечением блокпостов. Киев продолжает блокаду региона и делает все остальное, чтобы, как говорил Петр Порошенко, дети Донбасса безвылазно сидели в подвалах, а промышленность стояла на месте. И Россия тут ни при чем. Кризис устроил Киев», — заявил Олег Царев.

Кроме того, собеседник ФАН обратил внимание на противоречивость слов Уэсса Митчелла.