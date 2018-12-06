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Самолеты ВВС США и союзников провели внеплановый полет над Украиной

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Самолеты ВВС США и союзников провели внеплановый полет над Украиной

Киев, 6 декабря. ВВС США и союзных стран провели внеплановый полет над территорией Украины в соответствии с Договором об открытом небе, который был заключен после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

«Сегодня Соединенные Штаты и союзники провели внеплановый полет над Украиной в рамках договора об открытом небе», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что выбор времени полета продемонстрирует приверженность США обязательствам перед Украиной. В заявлении инцидент в Керченском проливе назван опасной провокацией. Кроме того, в Пентагоне отметили, что США стремятся к хорошим отношениям с Россией.

Напомним, отношения между Украиной и Россией обострились после того, как три корабля ВМСУ были задержаны в Керченском проливе при попытке нарушить границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.
 

Автор: Софья Куликова
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