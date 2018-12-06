Все по графику: в Госдуме призвали Лукашенко не спешить с уравниванием цен на газ

Москва, 6 декабря. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ в пределах ЕАЭС. При этом Лукашенко посетовал на разницу цен на «голубое топливо» в Белоруссии и в России.

Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Сергей Есяков заявил Федеральному агентству новостей, что Минск просто «торопит события», заявляя о необходимости установить единые цены на газ для России и Белоруссии.

«Есть общее решение о переходе стран Евразийского союза к единым ценам на энергоресурсы. Переход этот осуществляется в соответствии с подписанным графиком, и пока нет никаких оснований считать, что этот график нарушается», — пояснил депутат.

До определенных сроков цены будут отличаться, отметил Есяков.

«Понятно, что хочется побыстрее, — отметил собеседник ФАН. — Но вопрос в том, за чей счет устраивать это ускорение».

В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе, «государства-члены развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят скоординированную энергетическую политику, осуществляют поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов».

Формирование общего рынка газа, основанное на принципе обеспечения недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств-членов на общих рынках энергетических ресурсов, должно завершиться к 1 января 2025 года.