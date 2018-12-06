Терпение украинцев может лопнуть: Киеву пообещали «коммунальные бунты» из-за новых тарифов ЖКХ

Украинские экономисты проанализировали две противоположные тенденции, которые наблюдаются в стране — неуклонный рост тарифов на услуги ЖКХ и резкое сокращение властями списка граждан, имеющих право на госсубсидии. Как отмечают эксперты, до недавнего времени украинцы реагировали на то, как власть опустошает их карманы, массовым отъездом за пределы Украины. Однако, как убедился корреспондент Федерального агентства новостей, сейчас уже не за горами и масштабные «коммунальные бунты», которые могут вспыхнуть во многих регионах страны.

В первую очередь эксперты по соцполитике напомнили — большинство украинцев еще не прочувствовали на себе как следует последствия последнего повышения цен на природный газ (с 1 ноября он подорожал для населения на 23,5% — до 8,5 гривен за кубометр (20,4 рубля за кубометр). — Прим. ФАН). «Плохие новости» должны впервые дойти до них в виде платежек по ЖКХ за декабрь.

«Честно говоря, я не устаю поражаться долготерпению наших граждан, — сообщил директор киевского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. Власти уже который год повышают людям тарифы на ЖКХ, цены на тот же газ с 2014 года выросли в семь раз — но каких-то крупных «коммунальных протестов» в стране почему-то не наблюдалось. Исключением стали разве что перекрытия дорог в городах из-за провала нынешнего отопительного сезона. В остальном же наши граждане молча терпят и платят».

Он привел в пример украинцам массовые протестные акции во Франции, вынудившие правительство президента Эммануэля Макрона заморозить очередное повышение цен на бензин. Эксперт с иронией напомнил — в ходе Евромайдана в 2014 году в Киеве украинцы «боролись не за свои низменные социально-экономические интересы, как французы, а за некую возвышенную «свободу» — видимо, понимая под ней свободу выбора между беспросветной нищетой и батраческим трудом на польских хозяев».

В свою очередь украинские власти, видя, что народ смиренно принимает все новые поборы за услуги ЖКХ, сумели превратить коммунальные тарифы в мощный инструмент дополнительного налогообложения украинцев. При этом на самом деле платить по заоблачным тарифам могут далеко не все граждане страны. По словам аналитиков, общий объем задолженности населения Украины за услуги ЖКХ на сегодня составил 39,9 млрд гривен (1,43 млрд долларов). При этом аналитики не сомневаются в том, что эта «долговая яма» продолжит углубляться.

«Нынешним летом объем долгов за «коммуналку» даже сократился на пару миллиардов гривен, — констатировал эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Игорь Гарбарук. На деле это означало, что десятки тысяч граждан готовы экономить на продуктах, поездках на отдых или новой одежде для того, чтобы хоть как-то сократить свои задолженности по «коммуналке». Государство фактически загнало их в угол, когда Рада приняла закон о том, что у крупных должников по ЖКХ будут просто отбирать квартиры. Однако последнее повышение цен на газ означает, что все без исключения коммунальные платежи — от тепла до электричества и холодной воды — вскоре вырастут еще как минимум на 20%».

Этого, по словам аналитиков, многие украинцы могут не пережить — ведь некоторым из них уже просто не на что покупать продукты и кормить своих детей.

«Реагируя на грабительскую политику властей, работоспособные украинцы до последнего времени «голосовали ногами», массово уезжая трудиться в Польшу, Россию и другие страны, — констатировал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. В итоге, по неофициальным данным, сегодня за границей вынужденно работает около семи миллионов граждан Украины — по сути, каждый шестой украинец. В 2017 году они перевели на Украину 9,3 млрд гривен (0,33 млрд долларов), в 2018 году эта сумма может вырасти до 10,5-11 млрд гривен (0,39 млрд долларов). Однако давление «коммунального пресса» на тех, кто остался, растет с каждым месяцем. Более того — министр социальной политики Украины Андрей Рева мечтает ввести новый «налог на заробитчан», чтобы те, кто «уехал и теперь получает миллионы», платили дополнительные налоги на Украине. Думаю, если власти пойдут на такую меру, то терпение многих наших сограждан может лопнуть».

Также аналитики отметили — если в 2017 году право на субсидии по ЖКХ имели 6,1 млн украинских семей, то сегодня эта цифра сократилась вчетверо, до полутора миллионов семей. Государство, усиливая тарифную нагрузку, намеренно и под самыми разными предлогами сокращает число субидиантов среди населения.

«Я называю эту тактику «методом Швондера», который говорил Преображенскому: «Профессор, у вас слишком большая квартира, мы вам субсидий не дадим!», — иронизирует Павловский. В Европе субсидии на ЖКХ получают, в среднем, 5-7% граждан. Это самые бедные, неприспособленные к жизни, и просто маргиналы. У нас же субсидии на оплату ЖКХ до недавнего времени получали более половины семей. А реально за чертой бедности живут более 80% из них!»

По мнению экспертов, дальнейшее повышение тарифов ЖКХ на Украине вкупе с резким сокращением количества граждан, имеющих право на субсидии, способно уже нынешней зимой вызвать на Украине мощные социальные волнения.

«Такое впечатление, что власти страны планомерно доводят систему ЖКХ до полного коллапса, и всерьез испытывают терпение украинцев, — предположил аналитик Сергиенко. Госбюджет Украины регулярно недоплачивает коммунальщикам миллиарды гривен по субсидиям (сегодня сумма госдолга составила 18 млрд гривен (0,65 млрд долларов). — Прим. ФАН), и те по-своему сокращают свои расходы — например, недотапливают вверенные им дома и кварталы, не ремонтируют теплосети и водопроводную инфраструктуру. Результат этой экономии мы все видели нынешней осенью — когда в Киеве включили, наконец, горячую воду, по всему городу за неделю было зафиксировано более 700 прорывов труб горячего водоснабжения. Наша коммунальная инфраструктура сегодня дышит на ладан, и надежды на улучшение положения нет».

По мнению аналитиков, первые мощные социальные протесты украинцев против тарифной политики властей могут начаться уже в январе-феврале 2019 года — прямо перед президентскими выборами.