«Разговор ни о чем»: Жиган покинул круглый стол с рэперами в Госдуме

Москва, 6 декабря. В Госдуме РФ проходит круглый стол депутатов с рэперами. Исполнитель Рома Жиган покинул встречу заявив, что ее участники ведут «разговор ни о чем», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В последнее время участились случаи отмены концертов российских рэперов в различный регионах страны. Так, не состоялись выступления Хаски, Элджея, IC3PEAK и некоторых других популярных у молодежи исполнителей. В Госдуме собрали круглый стол с участием депутатов и музыкантов, чтобы обсудить эту ситуацию.

Однако найти общий язык оказалось непросто. Рэперы неоднократно обращали внимание на встрече, что они сильно рискнули, придя к депутатам. Они предупредили, что если власти будут «закрытая рот» рэперам, то «сделают их музыку культовой».

«В Интернете уже развернулась травля, — заметил Птаха, — мы не из тех людей, которые могут прийти и сесть за стол с депутатами».

Музыкант пожаловался на поведение представителей власти на мероприятии. Птаха отметил, что несколько депутатов разговаривали между собой, мешая общей беседе. Кроме того, трое парламентариев выступили и ушли по своим делам: рэпер обвинил их в самопиаре и торговле лицом.

Впрочем, Птаха и сам намеревался покинуть круглый стол, однако решил остаться и до конца отстаивать свое мнение перед политиками. Вместо Птахи со встречи ушел Жиган.

«Разговор ни о чем», — объявил он перед уходом.

Перед этим он отметил, что музыка рэперов не опасна, и проблема заключается не в ней.