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Путин примет участие в съезде «Единой России»

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Путин примет участие в съезде «Единой России»

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в съезде партии «Единая Россия», который состоится 8 декабря. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Никаких деталей официальный представитель Кремля приводить не стал, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что российский лидер, как правило, не посещает рядовые съезды партии с 2012 года. Исключение составляют только предвыборные собрания. Так, в 2016 году Путин прибыл на съезд перед думкой кампанией, а в 2017 году в преддверии президентской.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о том, что ежегодная большая пресс-конференция Путина для российских и иностранных представителей СМИ пройдет в 2018 году по традиции в декабре. По словам Пескова, традиционный формат сохранится, его не собираются менять.

Автор: Антон Соколов
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