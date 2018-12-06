Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин и Лукашенко проведут встречу, чтобы расставить все точки над «i»

248
0 Оставить комментарий

Путин и Лукашенко проведут встречу, чтобы расставить все точки над «i»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить некоторые вопросы в сфере экономики.

Как сообщил Telegram-канал «Пул N3», Путин и Лукашенко планируют обсудить спорные экономические вопросы и «расставить все точки над «i».

Ранее Лукашенко на заседании Евразийского экономического союза поднял вопрос о цене на природный газ для Белоруссии. Глава российского государства в свою очередь предложил белорусскому коллеге «откровенно и по-честному» подискутировать на эту тему. 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.