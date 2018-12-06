Путин и Лукашенко проведут встречу, чтобы расставить все точки над «i»

Санкт-Петербург, 6 декабря. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить некоторые вопросы в сфере экономики.

Как сообщил Telegram-канал «Пул N3», Путин и Лукашенко планируют обсудить спорные экономические вопросы и «расставить все точки над «i».

Ранее Лукашенко на заседании Евразийского экономического союза поднял вопрос о цене на природный газ для Белоруссии. Глава российского государства в свою очередь предложил белорусскому коллеге «откровенно и по-честному» подискутировать на эту тему.