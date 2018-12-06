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Экономика

«Росконгресс» оставил Давос без «Русского дома»

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«Росконгресс» оставил Давос без «Русского дома»

Москва, 6 декабря. Фонд «Росконгресс» решил проигнорировать Всемирный экономический форум из-за запрета на участие ряда российских бизнесменов в этом мероприятии.

В связи с этим фонд не будет проводить в Давосе проект «Русский дом». В заявлении на сайте «Росконгресса» указано, что представители власти РФ и российские госкомпании могут игнорировать форум, о чем еще 13 ноября сообщал  премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так премьер отреагировал на заявление организаторов ВЭФ о том, что участие в мероприятии Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина будет нежелательно.

Автор: Ярослава Замысловатова
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