«Украину готовят к войне»: в Совфеде оценили решение Киева разорвать договор о дружбе с РФ

Москва, 6 декабря. Верховная рада Украины поддержала законопроект о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Действие договора истекает 1 апреля 2019 года.

По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, решение Верховной рады свидетельствует о том, что «Украину готовят к войне».

«Украину готовят к войне. Не она сама готовится, а ее подталкивают. Пока Украина идет как ретивый бычок, который упирается ногами, а его еще больше и больше толкают в пропасть», — сказал сенатор.

Он также добавил, что инициаторы разрыва отношений между Украиной и Россией не обращают внимания на мнение самих украинцев. При этом президент Украины Петр Порошенко и его окружение не учитывают низкую поддержку со стороны украинского народа.

«Но это не имеет значения, потому что люди абсолютно запуганы войной, репрессиями, спеслужбами, силовым давлением, нацбатами и националистами, которых немного, но имеют из-за своей безнаказанности очень существенное влияние», — добавил Клинцевич.

Кроме того, сенатор выразил опасения в связи с попытками переформатировать сознание украинской молодежи. По его словам, украинская пропаганда ежедневно «вбивает в их сознание мысль о том, что россиянин — это враг, а Россия — это агрессор», передает «ПолитПазл».

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997 года. В подписании документа принимали участие экс-президенты Украины и РФ Леонид Кучма и Борис Ельцин. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года. Документ был заключен сроком на десять лет с последующим автоматическим продлением, в случае отсутствия возражений с обеих сторон. В 2009 году договор был продлен на 10 лет до 31 марта 2019 года.