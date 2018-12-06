ОПЕК согласилась с необходимостью сократить добычу нефти

Вена, 6 декабря. Организация стран-экспортеров нефти на заседании в четверг согласовала предварительное соглашение по сокращению объемов добычи нефти. Об этом сегодня заявил один из делегатов ОПЕК.

При этом никаких конкретных цифр по объемам добычи он не назвал, сообщает Reuters.

Как заявил ранее министр энергетики Саудовской Аравии Фалид аль-Фалих, Россия, которая не входит в ОПЕК, должна присоединиться к соглашению по сокращению производства нефти. Он также добавил, что окончательное соглашение, вероятнее всего, будет заключено в пятницу вечером.

Напомним, что в середине ноября стоимость нефти Brent в очередной раз обрушилась, обновив мартовский антирекорд. Причиной падения котировок стало увеличение экспорта нефти со стороны Саудовской Аравии, которая по просьбе США нарастила поставки, чтобы компенсировать уход с рынка Ирана. Позже президент США Дональд Трамп поблагодарил в Twitter Эр-Рияд за обрушение цен.