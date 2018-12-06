«Вам лучше не слышать этого»: Лукашенко рассказал, как извинился за спор с Путиным

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему пришлось извиняться за свой «газовый спор» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Пришлось извиняться даже перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — с улыбкой сказал Лукашенко журналистам.

Напомним, на сегодняшнем заседании саммита Евразийского экономического союза глава Белоруссии с недовольством заметил, что газ для белоруссов стоит 130 долларов за 1 тыс. кубометров, а для россиян – 70 долларов.

В ответ Путин напомнил, что цена на газ для Белоруссии как одного из главных союзников России почти вдвое ниже, чем для Германии, хотя и в этом вопросе «нужно стремиться к унификации».